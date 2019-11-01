Жителя Псковского района подозревают в избиении и изнасиловании своей супруги

В Пскове возбуждено уголовное дело против 36-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков и изнасиловании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, в ночь на 28 октября нынешнего года в одном из населенных пунктов в Псковском районе между супругами произошла ссора. Разлад произошёл из-за того, что глава семейства употреблял наркотики. В ходе перепалки мужчина избил свою жену, после чего изнасиловал.

Позже в ходе осмотра приусадебного участка следователи нашли марихуану, которую хозяин выращивал и собирал в течение года.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении двух тяжких преступлений.

Насколько тема насилия «больная» для нашего региона и много ли поступает обращений в полицию от женщин, «Псковской правде» рассказал новый начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.