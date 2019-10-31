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Общество

Минимальный размер взноса за капремонт в Псковской области увеличится

31 октября 2019 года, 16:48

В следующем году размер минимального взноса на капремонт в многоквартирных домах Псковской области повысится на 3,9%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Минимальный взнос на капремонт для жителей домов без лифта в следующем году повысится на 27 копеек и составит 7,08 рублей за квадратный метр. В оборудованных лифтами многоэтажках ежемесячный платёж будет рассчитываться, исходя из показателя 8,25 рублей за квадратный метр. Повышение для этой категории жилых домов по сравнению с текущим годом составит 31 копейку.

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