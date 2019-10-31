О местах продажи наркотиков псковичи могут сообщить по специальному телефону

С 11 по 22 ноября в Псковской области пройдёт второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с этим жителей Псковской области призывают проявлять бдительность и принимать активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков и обращаться в Управление МВД России по Псковской области (Псков, улица Ипподромная, дом 118) и территориальные органы МВД России по Псковской области на районном уровне.

Кроме того, круглосуточно функционирует «телефон доверия» (8112) 59-22-33, который входит в систему «горячей линии МВД России».

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49.

«Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» - (8112) 56-60-16.