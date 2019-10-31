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Общество

С января в Псковской области увеличится заработная плата муниципальных служащих

31 октября 2019 года, 16:14

В Псковской области приняли закон, увеличивающий заработную плату муниципальным служащим. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Оплата труда будет привязана к статусу муниципального образования и численности постоянного населения по данным федерального статистического наблюдения. Для всех групп муниципальных служащих будут установлены новые должностные оклады. Законом прописаны размеры надбавок, которые могут быть выплачены к заработной плате, а также единовременные выплаты. Документом предусмотрено, что средний уровень оплаты труда в органах местного самоуправления составит не менее 30 тысяч рублей.

Региональный закон вступит в силу с 1 января следующего года.

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