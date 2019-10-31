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Общество

Какую погоду ждать в ноябре, рассказали жителям Псковской области

31 октября 2019 года, 17:50

Псковские спасатели опубликовали прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области в ноябре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-3 градуса выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается 100-140 % от нормы.

Преобладающее влияние на погоду в ноябре будут оказывать теплые циклоны, что обусловит влажный характер погоды. В конце месяца высока вероятность похолодания.

В течение месяца преобладающие дневные температуры составят +2…+7 градуса, в отдельные дни воздух может прогреться до +8…+10 градусов. Преобладающие ночные температуры воздуха ожидаются в пределах -1…+4 градусов в отдельные ночи возможно понижение до -2…-5 градусов.

В конце месяца высока вероятность волны холода, ночные температуры прогнозируются -3…-8 градусов, дневные температуры прогнозируются в пределах 0…-4 градусов. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду, с осадками в виде мокрого снега с дождем, снега. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

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