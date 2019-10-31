Гимн Псковской области с музыкальным сопровождением официально утверждён символом региона

Гимн Псковской области с музыкальным сопровождением 31 октября официально стал символом региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Автором текста к гимну Псковской области стала кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России, почетный работник высшего профессионального образования Татьяна Рыжова. Автором музыки выступил псковский композитор и преподаватель музыки Борис Федотов.

После официального принятия закона «О гимне Псковской области» будет записана качественная версия исполнения символа региона. Ее презентуют жителям региона ближе к новогодним праздникам.

Добавим, впервые широкой публике гимн Псковской области представили на внеочередном заседании Общественной палаты Псковской области 16 октября.