Губернатор потребовал оперативно восстановить электроснабжение во всех домах, пострадавших от урагана

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение пострадавших от ураганного ветра домов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Большое количество населенных пунктов было обесточено. Другие последствия — это поваленные деревья, заборы, рекламные конструкции, светофоры, испорченные автомашины», - сказал глава региона на заседании антитеррористической комиссии.

Губернатор подчеркнул, что с населением региона необходимо вести разъяснительную работу.

«Как только начинают спиливать деревья, которые представляют опасность, сразу же все становятся экологами. Надо, чтобы люди с пониманием относились к этой работе», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, 27 октября в Псковской области бушевал сильный ветер, который выворачивал деревья с корнем.