«Псковская правда» получила награду от приставов за лучший материал в печатном издании

Обозреватель газеты «Псковская правда» Ольга Нефедова и дизайнер издания Кирилл Гавриленко стали победителями регионального этапа конкурса СМИ на лучшее освещение деятельности Федеральной службы судебного издания. Отмечен материал «Псковские родители задолжали своим детям миллиард рублей» .

Торжественная церемония награждения состоялась 31 октября в Приказных палатах Псковского кремля и была посвящена Дню судебного пристава. Благодарственные письма победителям вручил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

Также были отмечены и ведущий проекта Псковского агентства информации ПАИ-live Дмитрий Коновалов, корреспондент ГТРК «Псков» Виктория Парфенова и видеооператор ГТРК «Псков» Юрий Ильин.

Награды получили и лучшие судебные приставы. На торжестве более 20 молодых специалистов приняли присягу на верность службе.