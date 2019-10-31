«Псковская правда» получила награду от приставов за лучший материал в печатном издании

Обозреватель газеты «Псковская правда» Ольга Нефедова и дизайнер издания Кирилл Гавриленко стали победителями регионального этапа конкурса СМИ на лучшее освещение деятельности Федеральной службы судебного издания. Отмечен материал «Псковские родители задолжали своим детям миллиард рублей».
Торжественная церемония награждения состоялась 31 октября в Приказных палатах Псковского кремля и была посвящена Дню судебного пристава. Благодарственные письма победителям вручил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.
Также были отмечены и ведущий проекта Псковского агентства информации ПАИ-live Дмитрий Коновалов, корреспондент ГТРК «Псков» Виктория Парфенова и видеооператор ГТРК «Псков» Юрий Ильин.
Награды получили и лучшие судебные приставы. На торжестве более 20 молодых специалистов приняли присягу на верность службе.