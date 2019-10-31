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Общество

В Псковское областное Собрание внесли законопроект о бюджете Псковской области на 2020 год

31 октября 2019 года, 12:03

Администрация Псковской области 31 октября внесла проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основные параметры проекта бюджета 2020 года: доходы – 36,1 миллиарда рублей, расходы – 36,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета – около 0,5 миллиарда рублей, или 2,5% от общего объема доходов без учета утвержденных безвозмездных поступлений.

В проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрены средства на реализацию национальных проектов в сумме 6,7 миллиардов рублей, в том числе целевые средства федерального бюджета 4,1 миллиарда рублей и средства областного бюджета 2,6 миллиардов рублей.

Перед принятием бюджет пройдет через публичные слушания, затем основные параметры обсудят на заседаниях парламентских комитетов. После этого документ будет рассмотрен в первом чтении на сессии областного Собрания. На следующем этапе к работе над законопроектом приступит согласительная комиссия.

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