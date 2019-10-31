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Общество

«Мусорная» реформу получила положительную оценку жителей Невельского района

31 октября 2019 года, 11:10

«Невельчане положительно оценивают «мусорную» реформу, проводимую в регионе», - заявил глава Невельского района Олег Майоров.

По его словам, население придерживается позиции, что за оказание услуги по вывозу отходов надо платить.

«В этом немалая заслуга и невельских предприятий, которые работают на субподряде у регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области компании «Экопром», - сказал глава района.

Олег Майоров отметил, что благодаря конструктивной работе сотрудников компании, добросовестному и ответственному подходу, удалось избежать коллапса, который некоторые прогнозировали.

Напомним, что компания «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка», которая специализируется на работе по обращению с ТКО сразу в нескольких регионах России.

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