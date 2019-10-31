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Общество

Михаил Ведерников: Таких агрокомплексов, как Идаванг, в нашей стране единицы

31 октября 2019 года, 09:41

«Таких агрокомплексов, как Идаванг, в нашей стране единицы», - написал на своей странице в «Инстаграм» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, применяя новые технологии по возделыванию земли и используя современную технику, предприятие достигло серьезных успехов в растениеводстве и животноводстве.

«На производстве занято чуть больше 120 человек, средняя зарплата – 50 тысяч рублей», - отметил Михаил Ведерников.

В ходе рабочей поездки в Островский район губернатор поблагодарил коллектив агрохолдинга за вклад в укрепление агропромышленного комплекса Псковской области и рассказал о возможных мерах поддержки в случае расширения производства.

«Мы заинтересованы, чтобы таких успешных и современных предприятий в области было как можно больше, и готовы этому всячески способствовать», - заключил глава региона. 

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