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Культура

Заслуженные артисты России выступят перед псковичами в День народного единства

31 октября 2019 года, 09:18

Жителей и гостей Пскова 4 ноября приглашают на тематическую концертную программу «Песня не знает границ!», посвященную Дню народного единства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

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Заслуженные артисты России выступят перед псковичами в День народного единства
Мероприятие состоится в Доме офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5) в 17.00.

Участниками концерта станут более 100 человек, среди которых лауреаты областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни «Песня русская», хореографические коллективы и ансамбли национальных организаций Псковской области.

Прозвучат песни на разных языках, песни патриотического характера и популярные песни. Также перед зрителями предстанет колоритное дефиле в национальном русском костюме из коллекции «И в пир, и в мир, и в добрые люди» автора Людмилы Яковлевой, преподавателя Псковского политехнического колледжа, специальности «Дизайн в области культуры и искусства».

Праздничную программу откроет выступление заслуженной артистки России Марины Курчавовой в сопровождении Театра танца «Русские узоры», а в финале прозвучит знаковая для русской души песня — «Калинка» в исполнении заслуженного артиста России Александра Либа. Перед началом концерта в Доме офицеров с 14.00 будет развернута выставка национального костюма, все желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах. В тот же день в 12.00 в Центре народного творчества откроется областная фотовыставка «Национальный колорит в самодеятельном художественном творчестве», приуроченная ко Дню народного единства.

#мыедины

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