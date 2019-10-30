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Спорт

Международный турнир по тяжелой атлетике пройдёт в псковской школе №16

30 октября 2019 года, 17:50

Первого и второго ноября на территории псковской средней общеобразовательной школы №16 имени героя России А. В. Воробьева пройдет 6-й Международный юношеский турнир по тяжелой атлетике. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На соревнованиях выступят около 70 спортсменов из Эстонии, Беларуси, Новгородской области и Пскова. Турнир будет проходить в два дня. На 1 ноября назначены состязания юношей и девушек с 2004 по 2006 и с 2007 по 2008 годов рождения. На следующий день будут соревноваться юноши и девушки с 2003 по 2002 годов рождения. В оба дня начало состязаний запланировано на 11.00.

Турнир является подготовительным этапом спортсменов к будущему Чемпионату и Первенству Псковской области по тяжелой атлетике, а также к Первенству России, которое пройдет в 2020 году.

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