Впервые на фестивале «Кукарача» выступят воспитанницы «Детской деревни – SOS Псков»

Первые 60 человек заявились на детский фестиваль «Кукарача». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Заявки поступили из областного центра, города на Ловати, Пушкинских Гор, Красногородская и Опочки. Впервые участниками «Кукарачи» станут воспитанницы «Детской деревни – SOS Псков» Евгения Суворова и Александра Богарева. Девушки проявят себя в номинации «Вокал», исполнив для зрителей две композиции: «Зимняя колыбельная» и «Я узнала маленький секрет».

Напомним, принять участие в фестивале можно в трёх номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».

Приём заявок продлится до 11 ноября по адресу: Псков, улица Максима Горького, дом 15. К заявке нужно приложить фото артиста, видео выступления, а также фонограмму для танцоров, фонограмму «минус» для вокалистов.