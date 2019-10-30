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Культура

Впервые на фестивале «Кукарача» выступят воспитанницы «Детской деревни – SOS Псков»

30 октября 2019 года, 16:17

Первые 60 человек заявились на детский фестиваль «Кукарача». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Заявки поступили из областного центра, города на Ловати, Пушкинских Гор, Красногородская и Опочки. Впервые участниками «Кукарачи» станут воспитанницы «Детской деревни – SOS Псков» Евгения Суворова и Александра Богарева. Девушки проявят себя в номинации «Вокал», исполнив для зрителей две композиции: «Зимняя колыбельная» и «Я узнала маленький секрет».

Напомним, принять участие в фестивале можно в трёх номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».

Приём заявок продлится до 11 ноября по адресу: Псков, улица Максима Горького, дом 15. К заявке нужно приложить фото артиста, видео выступления, а также фонограмму для танцоров, фонограмму «минус» для вокалистов.

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