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Культура

Каждый район Псковской области по-своему встретит акцию «Ночь искусств» (ПРОГРАММА)

30 октября 2019 года, 15:58

В воскресенье, 3 ноября, в Псковской области в рамках «Ночи искусств» пройдет около 20 мероприятий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В псковском проектном офисе «Команда 2018» в 18.00 начнётся лекция «Псковские храмы в ЮНЕСКО». После этого состоится экскурсия в Мирожский монастырь на тему: «Спасо-Преображенский собор — всемирное наследие красоты и духовности». Регистрация по телефону: 8 (8112) 66-33-11.

В Изборске с 17.00 до полуночи запланированы творческие мастер-классы, интерактивные игры для всей семьи, демонстрация документальных и мультипликационных фильмов. От Никольского захаба Изборской крепости пройдёт обзорные экскурсии «Каменный страж земли русской».

Вход на вышеперечисленные мероприятия свободный.

В мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района состоится концерт солистов Дмитрия Степановича и Евгении Малеевой, а также ознакомительная экскурсия по комнатам старинного барского дома. Время проведения с 18.00 до 23.00, билеты необходимо приобрести заранее.

В Пушкинских Горах «Ночь искусств» начнется показом спектакля «Три сказки», подготовленного музейным кукольным театром «Петрушкина баловня». В его сценарий положены сюжеты трех русских народных сказок: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Каша из топора» и «Репка». Спектакль поставлен в стиле вечерки, где девушки собирались рукодельничать и рассказывали сказки. Также участников акции ждет двухчасовая вечерняя экскурсия при свечах по музею-усадьбе А. С. Пушкина «Михайловское».

К просветительской акции также присоединились краеведческий музей Порховского района, библиотеки и дома культуры Новосокольнического, Невельского, Палкинского, Великолукского, Бежаницкого, Плюсского, Пустошкинского районов. Кроме того, в «Ночь искусств» состоится концерт в Островской детской школе искусств.

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