Спасатели посоветовали автовладельцам Псковской области «переобуть» машины

Жителям Псковской области напоминают, что переход на зимние шины следует осуществлять уже тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять 5 градусов и ниже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

«Не стоит дожидаться сильных морозов и полноценного наступления зимы», - призывают спасатели.

В чем опасность езды на летней резине в зимний период:

- по своему составу летние шины существенно отличаются от зимних, и при наступлении холодного сезона летняя резина становится совершенно непригодной для эксплуатации;

- под воздействием низких температур летняя покрышка теряет сцепление с дорожным покрытием, поэтому значительно снижается тормозная и рулевая маневренность;

- по результатам независимых исследований показатель эффективности летних шин зимой на 60 % ниже, чем аналогичный показатель у правильно выбранных сезонных покрышек.