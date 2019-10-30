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Общество

Спасатели посоветовали автовладельцам Псковской области «переобуть» машины

30 октября 2019 года, 15:20

Жителям Псковской области напоминают, что переход на зимние шины следует осуществлять уже тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять 5 градусов и ниже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

«Не стоит дожидаться сильных морозов и полноценного наступления зимы», - призывают спасатели.

В чем опасность езды на летней резине в зимний период:

- по своему составу летние шины существенно отличаются от зимних, и при наступлении холодного сезона летняя резина становится совершенно непригодной для эксплуатации;

- под воздействием низких температур летняя покрышка теряет сцепление с дорожным покрытием, поэтому значительно снижается тормозная и рулевая маневренность;

- по результатам независимых исследований показатель эффективности летних шин зимой на 60 % ниже, чем аналогичный показатель у правильно выбранных сезонных покрышек.

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