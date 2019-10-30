Нечистая на руку работница великолукского магазина опустошила найденный кошелёк

Жительницу Великолукского района подозревают в краже кошелька с деньгами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следователей, днём 25 октября в одном из великолукских магазинов 41-летняя женщина забыла свой кошелек, в котором находились банковские карты и деньги. Пропажа была обнаружена, когда с карт начались снятия наличных. В общей сложности вору удалось заполучить около девяти тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью к полицейским.

Подозреваемую установили быстро. Ей оказалась 24-летняя работница магазина, проживающая в Великолукском районе. Возбуждено уголовное дело.