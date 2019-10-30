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Общество

Артём Татаренко согласован на должность директора-главного редактора «Псковских новостей»

30 октября 2019 года, 14:04

Депутаты согласовали кандидатуру Артёма Татаренко на должность директора-главного редактора муниципальной газеты «Псковские новости». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Артём Татаренко согласован на должность директора-главного редактора «Псковских новостей»
За назначение Артёма Татаренко проголосовали 19 депутатов.
Фото с личной страницы «ВКонтакте».
«Уже прорабатывается вопрос о том, чтобы сделать газету более качественной как по дизайну, так и по информационному наполнению», - сказал он.

Ожидается, что скоро в «Псковских новостях» появится отдельная рубрика для депутатов, в которой народные избранники смогут сообщать своим избирателям о работе на округах.

Напомним, что решение о согласовании кандидатуры на должность директора-главного редактора требуется от областной и городской администрации, а также Псковской городской Думы.

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