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Спорт

В конце ноября невельские футболисты поедут в Москву на фестиваль дворового футбола

30 октября 2019 года, 12:54

Невельская команда «Юность» представит Псковскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола, который пройдёт 30 ноября в столице. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В конце ноября невельские футболисты поедут в Москву на фестиваль дворового футбола
В один из соревновательных дней для участников предусмотрена пешеходная экскурсия по Красной площади.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Участвовать в соревнованиях будут около полусотни команд из разных регионов страны. На первом этапе команды разделят на группы по четыре коллектива. Команды, занявшие первые два места перейдут в плей-офф турнира и поборются за призовые места.

Игры пройдут на базе академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова и легкоатлетического-футбольного комплекса ЦСКА.

Награждение победителей фестиваля дворового футбола в перерыве футбольного матча между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Школьники смогут наблюдать за игрой с трибун стадиона.

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