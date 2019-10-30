В конце ноября невельские футболисты поедут в Москву на фестиваль дворового футбола

Невельская команда «Юность» представит Псковскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола, который пройдёт 30 ноября в столице. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Невельская команда «Юность» представит Псковскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола, который пройдёт 30 ноября в столице. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Игры пройдут на базе академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова и легкоатлетического-футбольного комплекса ЦСКА.
Награждение победителей фестиваля дворового футбола в перерыве футбольного матча между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Школьники смогут наблюдать за игрой с трибун стадиона.