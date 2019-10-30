Простодушный великолучанин продиктовал мошеннику данные карты и потерял свои деньги

Житель Великолукского района лишился денег после разговора с неизвестным банковским «служащим». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 28 октября 61-летнему великолучанину на мобильный телефон позвонил незнакомец, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший без всяких объяснений попросил у гражданина номер его банковской карты и прочие реквизиты. Мужчина не стал выяснять причины требований и предоставил необходимые данные.

И в итоге с банковской карты великолучанина было снято более девяти тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.