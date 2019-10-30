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Общество

Стало известно, какие изменения произошли в составе Псковской городской Думы

30 октября 2019 года, 11:58

В составе комитетов городской Думы произошли изменения. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Так, состоялось голосование за досрочное прекращение полномочий депутата Александра Тимофеева. Заявление об отставке он написал собственнолично и покинул фракцию «КПРФ».

В связи с уходом Александра Тимофеева его исключили из состава Комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю и Комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности.

Новый депутат городской Думы Дмитрий Пермяков вошёл в состав Комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления и Комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю.

Галина Неваленная, избранная депутатом Гордумы по избирательному округу №13, вошла в состав фракции «Единая Россия», а Дмитрий Пермяков - во фракцию «Яблоко». 

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