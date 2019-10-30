Псковский город Дно борется с Лужей и Морозилкой в конкурсе за самое весёлое название

Псковский город Дно борется за звание самого веселого населенного пункта России. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру, запуская девятый раунд голосования на самое веселое название населенного пункта страны.
Псковский город Дно борется за звание самого веселого населенного пункта России. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру, запуская девятый раунд голосования на самое веселое название населенного пункта страны.
Новая десятка претендентов:
1. Щеглы (Калининградская область);
2. Рюмки (Ленинградская область);
3. Дно (Псковская область);
4. Жадины (Новгородская область);
5. Лужа (Ленинградская область);
6. Косые Харчевни (Ленинградская область);
7. Улитина Новинка (Республика Карелия);
8. Африканда (Мурманская область);
9. Мгла (Ненецкий АО);
10. Морозилка (Архангельская область).
Голосование за претендентов продлится до 23.59 2 ноября.
Отметим, в финал уже вышли Палево (Сахалинская область), Мухоудеровка (Белгородская область), Свиногорье (республика Татарстан), Хохотуй (Забайкальский край), Бухалово (Ярославская область).