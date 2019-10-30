Участники смены «Поверь в себя!» в Островском районе познакомились и сдали нормы ГТО

Эти осенние каникулы для семидесяти подростков из разных уголков Псковской области, отдыхающих на спортивной базе «Юность» в Островском районе, запомнятся надолго. На этой неделе ребят ожидает множество интересных событий, которые пройдут под девизом «Поверь в себя!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Мы подготовили для детей разноформатные виды активности. В первую очередь мероприятия будут направлены на формирование осознанного отношения к собственной личности и ее роли в общественной жизни», - сказала руководитель профильной смены подполковник полиции Ирина Корнейчук.

По её словам, занятия помогут ребятам самореализоваться в профессиональной деятельности, спорте и творчестве.

В первый день в лагере отряды приняли участие в Спартакиаде, сдавали нормы ГТО и знакомились друг с другом в процессе игры.

Добавим, в проекте «Поверь в себя!» задействованы полицейские, учителя, медицинские работники, спортсмены и общественники.