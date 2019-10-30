«Завалю»: пскович, угрожавший кочергой знакомой, предстанет перед судом

Жителю Псковского района грозит несколько лет тюрьмы за угрозу убийством своей знакомой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что в начале сентября нынешнего года этот мужчина пришел в гости к своей знакомой в деревне Подборовье-3. Во время просмотра сериала между ними возник спор, переросший в ссору. Испытывая злость, гость схватил металлическую кочергу, замахнулся над головой девушки и пригрозил ей, сказав «Завалю». Так как агрессивный мужчина был пьян, хозяйка дома подумала, что угрозы реальные и сильно перепугалась за свою жизнь.

Теперь за свой поступок злоумышленнику предстоит ответить перед судом.