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Происшествия

Более 300 часов отработает житель Великолукского районе за пьяное вождение

30 октября 2019 года, 09:50

Жителя Великолукского района приговорили к обязательным работам за езду в пьяном виде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что в августе этого года на проспекте Гагарина дорожные полицейские остановили для проверки «Шевроле». За рулем иномарки был 47-летний житель Великолукского района. Водитель был явно пьян, что подтвердило освидетельствование. Как оказалось, этот мужчина уже привлекался ранее к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права управления автомобилем на два с половиной года.

О том, какую работу получают провинившиеся, сколько таких в Псковской области и что будет, если не прийти для бесплатного труда, читайте здесь.

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