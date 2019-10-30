Псковская «Комсомолка» допустила к участию в «Маленьком чемпионе» детей до 2,5 лет

Теперь в семейном спортивном празднике «Маленький чемпион» могут участвовать малыши от 6 месяцев до 2,5 лет. Об этом «Псковской правде» сообщил организатор мероприятия «Комсомольская правда – Псков».

Для того, чтобы ваш ребёнок стал участником праздника, нужно вырезать купон, который напечатан в свежем номере «Комсомолки» от 30 октября, заполнить его и оплатить организационный взнос в 300 рублей.

Купоны можно принести в редакцию (Псков, улица Пароменская, дом 21/33, 1 этаж, отдел распространения) и там же сделать оргвзнос. Кроме того, вырезанные и заполненные купоны можно отсканировать или сфотографировать и отправить на электронную почту редакции info@pskovkp.ru. Не забудьте указать в теме письма «Маленький чемпион_фамилия ребёнка». Через некоторое время в ответ вам придет сообщение с реквизитами, по которым следует перевести деньги. Как только деньги придут на счет редакции, ваше ребёнок попадёт в список участников забега «Маленький чемпион».