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Экономика

Псковскому заводу «Титан-Полимер» выдали положительное заключение по первой очереди строительства

29 октября 2019 года, 17:50

Псковский завод Титан-Полимер получил положительное заключение по первой очереди строительства предприятия от Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области. Об этом сообщил заместитель директора ООО «Псковский завод Титан-Полимер» Алексей Ермаков на заседании Общественной палаты Псковской области.

На сегодняшний день получено экспертное заключение по первой очереди строительства по производству БОПЭП-пленки. Заключение выдано Центром гигиены и эпидемиологии Псковской области, оно носит положительный характер. На основании данного заключения, предприятию выдано санитарно-технологическое заключение и также вынесено решение об установлении санитарно-защитной зоны для строящегося объекта по производству БОПЭП-пленки - 100 метров, - сообщил замдиректора предприятия.

Он добавил, объект принадлежит к четвёртому классу опасности и не требует экологической экспертизы и общественных слушаний.

Алексей Ермаков также отметил, что второй объект – производство ПЭТ-гранул - относится к химическим объектам, поэтому будет в связи с его строительством будет проводиться экологическая экспертиза и общественные слушания.

Отметим, общественная палата Псковской области ознакомилась с экспертным заключением общественного мониторинга за ходом строительства завода «Титан-Полимер» на территории Моглино.

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