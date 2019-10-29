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Экономика

Анатолий Мультах: Эксперты считают возможным строительство «Титан-Полимера» в «Моглино»

29 октября 2019 года, 17:40

Общественная палата Псковской области ознакомилась с экспертным заключением общественного мониторинга за ходом строительства завода «Титан-Полимер» на территории Моглино.

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах напомнил, что 26 февраля 2019 года была создана рабочая группа Общественной палаты по общественному контролю за ходом строительства завода «Титан Полимер» на территории Моглино.

- Главная задача – объективное освещение хода проектирования и строительства завода, выполнение экологических нормативов. Общественный контроль осуществляется в форме общественного мониторинга до окончания строительства завода и ввода его в эксплуатацию.

Рабочая группа привлекла к проведению мониторинга экспертов, которые изучили документы, посетили предприятия группы «Титан» в Омске и подготовили экспертное заключение, с которым председатель общественной палаты предложил ознакомиться.

В частности, в экспертном заключении сообщается, что «любой вид человеческой деятельности способен оказывать негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье человека, однако современные технологии позволяют снизить данное негативное воздействие до приемлемых показателей, которые бы соответствовали санитарно-гигиеническим нормам».

Производство пленки с точки зрения экологии совершенно безопасно и не подлежит экологической экспертизе. При производстве ПЭТ-гранул в местах незначительного выделения в низких концентрациях ацетальдегида и этиленглюколя предусмотрено оборудование, которое улавливает эти отходы и направляет на сжигание. На выходе из трубы состав газов не отличается от выбросов котельных, отапливающих жилые дома в городской черте.

В заключении также отмечается, что подобные производства во многих европейских городах расположены в городской черте и в крупных промышленных центрах.

Сточные воды тоже подвергаются экологической очистке до нормативных показателей. На производстве не образовываются вещества, которые могут привести к онкологическим заболеваниям.

- Изучив документы по технологии производства «Псковский завод Титан-Полимер», предварительная оценка воздействия на окружающую среду, эксперты считают возможным строительство данного предприятия в зоне Моглино при условии положительного заключения государственной экологической экспертизы, - процитировал председатель общественной палаты вывод экспертов.

Отметим, что в числе экспертов специалисты-химики, представители Роспотребнадзора, общественных организаций.

Экспертное заключение общественного мониторинга будет размещено на сайте общественной палаты Псковской области.

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