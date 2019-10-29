Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове появятся кибер-дружины для защиты детей в интернете

29 октября 2019 года, 16:31

В Пскове в скором времени появятся кибер-дружины. Об этом 29 октября на пресс-конференции сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области полиции Алексей Овсянников. Они буду заниматься мониторингом сети интернет, чтобы выявлять потенциально опасные группы для подростков и для профилактики насилия.

«Если в бюджет Псковской области будут заложены средства для создания кибер-дружины. Планируем, то такая дружина начнет работать в ближайшее время. Это будут волонтеры из псковского государственного университета, потому что они сами проявили интерес. Но мы готовы привлекать в качестве волонтеров и всех желающих.

Создание такой дружины очень актуально для Пскова, уверен руководитель.

- Вся жизнь у нас ушла в инетернет, вы это и без меня знаете. И тех средств, которые имеются у нас, не всегда достаточно для профилактики, чтобы выявить случаи насилия.

По словам руководителя ведомства, киберволонтеры будут выявлять случаи насилия в отношении детей и суицидальные группы, а также не вовлекают ли подростков в какие-либо другие группы противоправной направленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лаборатория ДНК для раскрытия преступлений появится в Пскове в начале декабря
Региональное УМВД тесно сотрудничает с администрацией области и организовывает различные проекты. Например, проводит спартакиаду для детей, которые находятся в конфликте с законом. В спартакиаде подростки соревнуются в игре в футбол, стрельбе и настольном теннисе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичам рассказали, как стать участниками флешмоба в честь Дня народного единства
Псковскому заводу «Титан-Полимер» выдали положительное заключение по первой очереди строительства
Анатолий Мультах: Эксперты считают возможным строительство «Титан-Полимера» в «Моглино»
В ноябре в офисе «Команды 2018» проведут конкурс «Доброволец Псковской области»
Где конкретно псковичи могут проверить свои знания, написав Большой этнографический диктант
Лаборатория ДНК для раскрытия преступлений появится в Пскове в начале декабря
Автобусную остановку №8 в Орлецах перенесли в другое место
Псковские яхтсмены на средства выигранного гранта купят пять новых парусов
Псковская «Зоозащита» выиграла грант и установит ещё девять вольеров для собак

Комментарии

Авторизация
No comments
Волонтеры продолжают убирать остров Залита

Общество
29 октября 12:48

Волонтеры продолжают убирать остров Залита

Катер с большой земли привез студентов, а забрал их и десятки мешков с мусором, к уборке подключились местные жители
Контейнер под замок

Общество / Коммуналка
29 октября 12:42

Контейнер под замок

Как платить за вывоз мусора собственнику нескольких квартир, обязан ли «Экопром» выдавать мусорные мешки и что делать с долгом в квитанции
В воображаемом саду

Общество / Образование
29 октября 11:42

В воображаемом саду

Французские художницы вместе с псковскими школьниками создали уникальный 10- метровый рисунок (ФОТО)