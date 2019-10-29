В Пскове появятся кибер-дружины для защиты детей в интернете

В Пскове в скором времени появятся кибер-дружины. Об этом 29 октября на пресс-конференции сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области полиции Алексей Овсянников. Они буду заниматься мониторингом сети интернет, чтобы выявлять потенциально опасные группы для подростков и для профилактики насилия.

«Если в бюджет Псковской области будут заложены средства для создания кибер-дружины. Планируем, то такая дружина начнет работать в ближайшее время. Это будут волонтеры из псковского государственного университета, потому что они сами проявили интерес. Но мы готовы привлекать в качестве волонтеров и всех желающих.

Создание такой дружины очень актуально для Пскова, уверен руководитель.

- Вся жизнь у нас ушла в инетернет, вы это и без меня знаете. И тех средств, которые имеются у нас, не всегда достаточно для профилактики, чтобы выявить случаи насилия.

По словам руководителя ведомства, киберволонтеры будут выявлять случаи насилия в отношении детей и суицидальные группы, а также не вовлекают ли подростков в какие-либо другие группы противоправной направленности.