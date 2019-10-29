В ноябре в офисе «Команды 2018» проведут конкурс «Доброволец Псковской области»

С 1 ноября в регионе стартует двухэтапный конкурс «Доброволец Псковской области». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заочный этап пройдёт с 1 по 8 ноября, очный – 15 ноября. Оба этапа будут проведены в проектном офисе «Команды 2018».

Конкурс будет проводиться по нескольким направлениям:

- Добровольчество Победы;

- Социальное добровольчество;

- Медицинское добровольчество;

- Добровольчество в сфере культуры;

- Добровольчество в чрезвычайных ситуациях;

- Экологическое добровольчество;

- Инклюзивное добровольчество и серебряное добровольчество.