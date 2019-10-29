Где конкретно псковичи могут проверить свои знания, написав Большой этнографический диктант

В Псковской области будет работать 29 площадок для сдачи Большого этнографического диктанта. Шесть из них будут работать в Пскове, три в Великих Луках, остальные — в районах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Акция пройдет 1 ноября. Начало в 11.00. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком. Возрастных ограничений нет.

Задания диктанта в этом году состоят из тридцати вопросов: двадцать общих для всех участников и десять региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте 10 ноября, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря.