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Общество

Где конкретно псковичи могут проверить свои знания, написав Большой этнографический диктант

29 октября 2019 года, 14:33

В Псковской области будет работать 29 площадок для сдачи Большого этнографического диктанта. Шесть из них будут работать в Пскове, три в Великих Луках, остальные — в районах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Акция пройдет 1 ноября. Начало в 11.00. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком. Возрастных ограничений нет.

Задания диктанта в этом году состоят из тридцати вопросов: двадцать общих для всех участников и десять региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте 10 ноября, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря.

АДРЕСА ПЛОЩАДОК

1. Великолукская гимназия (Великие Луки, улица Пионерская, дом 4);

2. Псковский государственный университет, факультет русской филологии и иностранных языков (Псков, площадь Ленина, дом 2);

3. Псковский государственный университет, исторический факультет (Псков, улица Леона Поземского, дом 6, аудитория №201);

4. Псковский государственный университет, инженерно-экономический факультет  (Великие Луки, улица Новослободская набережная, дом 24);

5. Великолукский политехнический колледж (Великие Луки, улица Глинки, дом 36);

6. Псковский агротехнический колледж (Псков, улица Ленинградское шоссе, дом 24);

7. Псковский политехнический колледж (Псков, улица Леона Поземского, дом 124);

8. Псковский медицинский колледж (Псков, улица Максим Горького, дом 28);

9. Погранично-таможенно-правовой лицей (Псков, улица Алтаева, дом 2);

10. Бежаницкая средняя школа (Бежаницы, улица Лары Михеенко, дом 19);

11. Дновская средняя общеобразовательная школа № 1 (Дно, улица Бисениек, дом 10);

12. Красногородская средняя общеобразовательная школа (Красногородск, улица Советская, дом 50);

13. Невельская средняя общеобразовательная школа №5 им.В.В.Смирнова (Невель, улица Урицкого, дом 36);

14. Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина (Опочка, улица Коммунальная, дом 12);

15. Пушкиногорская центральная районная библиотека (Пушкинские Горы, улица Пушкинская, дом 3);

16. Писковская средняя общеобразовательная школа (Псковский район, деревня Писковичи, улица Волкова, дом 11);

17. Пыталовский районный дом детского творчества (Пыталово, улица Горького, дом 14);

18. Островский многопрофильный колледж» (Пыталово, улица Красноармейская, дом 51);

19. Плюсская центральная районная библиотека» (Плюсса, улица Ленина, дом 18);

20. Печорская лингвистическая гимназия (Печоры, улица Псковская, 38);

21. Новоржевская средняя школа (Новоржев, улица Германа, дом 72);

22. Псковский железнодорожный вокзал (Псков, улица Вокзальная, дом 23);

23. Порховская средняя общеобразовательная школа №1 (Порхов, улица Мебельная, дом 7);

24. Дворец творчества детей и молодёжи Печорского района (Печоры, улица Каштановая, дом 1);

25. Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа (Струги Красные, улица Жертв Революции, дом 7а);

26. Локнянская средняя общеобразовательная школа (Локня, улица Октябрьская, дом 14);

27. Лычёвская средняя школа имени М.К. Кузьмина (Великолукский район, посёлок Дубрава-1)

28. Гдовская средняя общеобразовательная школа (Гдов, улица Ленина, дом 14);

29. Пустошкинский центр образования (Пустошка, улица Революции, дом 59).


Отметим, всего в Псковской области в честь Дня народного единства пройдёт около трёхсот праздничных мероприятий.

#мыедины

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