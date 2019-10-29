Где конкретно псковичи могут проверить свои знания, написав Большой этнографический диктант

В Псковской области будет работать 29 площадок для сдачи Большого этнографического диктанта. Шесть из них будут работать в Пскове, три в Великих Луках, остальные — в районах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Акция пройдет 1 ноября. Начало в 11.00. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком. Возрастных ограничений нет.
Задания диктанта в этом году состоят из тридцати вопросов: двадцать общих для всех участников и десять региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте 10 ноября, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря.
1. Великолукская гимназия (Великие Луки, улица Пионерская, дом 4);
2. Псковский государственный университет, факультет русской филологии и иностранных языков (Псков, площадь Ленина, дом 2);
3. Псковский государственный университет, исторический факультет (Псков, улица Леона Поземского, дом 6, аудитория №201);
4. Псковский государственный университет, инженерно-экономический факультет (Великие Луки, улица Новослободская набережная, дом 24);
5. Великолукский политехнический колледж (Великие Луки, улица Глинки, дом 36);
6. Псковский агротехнический колледж (Псков, улица Ленинградское шоссе, дом 24);
7. Псковский политехнический колледж (Псков, улица Леона Поземского, дом 124);
8. Псковский медицинский колледж (Псков, улица Максим Горького, дом 28);
9. Погранично-таможенно-правовой лицей (Псков, улица Алтаева, дом 2);
10. Бежаницкая средняя школа (Бежаницы, улица Лары Михеенко, дом 19);
11. Дновская средняя общеобразовательная школа № 1 (Дно, улица Бисениек, дом 10);
12. Красногородская средняя общеобразовательная школа (Красногородск, улица Советская, дом 50);
13. Невельская средняя общеобразовательная школа №5 им.В.В.Смирнова (Невель, улица Урицкого, дом 36);
14. Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина (Опочка, улица Коммунальная, дом 12);
15. Пушкиногорская центральная районная библиотека (Пушкинские Горы, улица Пушкинская, дом 3);
16. Писковская средняя общеобразовательная школа (Псковский район, деревня Писковичи, улица Волкова, дом 11);
17. Пыталовский районный дом детского творчества (Пыталово, улица Горького, дом 14);
18. Островский многопрофильный колледж» (Пыталово, улица Красноармейская, дом 51);
19. Плюсская центральная районная библиотека» (Плюсса, улица Ленина, дом 18);
20. Печорская лингвистическая гимназия (Печоры, улица Псковская, 38);
21. Новоржевская средняя школа (Новоржев, улица Германа, дом 72);
22. Псковский железнодорожный вокзал (Псков, улица Вокзальная, дом 23);
23. Порховская средняя общеобразовательная школа №1 (Порхов, улица Мебельная, дом 7);
24. Дворец творчества детей и молодёжи Печорского района (Печоры, улица Каштановая, дом 1);
25. Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа (Струги Красные, улица Жертв Революции, дом 7а);
26. Локнянская средняя общеобразовательная школа (Локня, улица Октябрьская, дом 14);
27. Лычёвская средняя школа имени М.К. Кузьмина (Великолукский район, посёлок Дубрава-1)
28. Гдовская средняя общеобразовательная школа (Гдов, улица Ленина, дом 14);
29. Пустошкинский центр образования (Пустошка, улица Революции, дом 59).