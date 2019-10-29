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Общество

Лаборатория ДНК для раскрытия преступлений появится в Пскове в начале декабря

29 октября 2019 года, 14:12

К 1 декабрю в Пскове планируют запустить геномную лабораторию. Об этом 29 октября на расширенном заседании коллегии сообщил руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

«В Псковской области не было своей лаборатории, и экспертизы проводились в других регионах. Геномная экспертиза даёт положительный эффект в раскрытии преступлений прошлых лет», - сказал он.

По словам Алексея Овсянникова, ДНК лаборатория будет находиться на базе экспертно-криминалистического центра на улице Белинского, 86а.

Как заметил руководитель, свои специалисты для работы в ведомстве есть. На приобретение специального оборудования планируется потратить около 30 миллионов рублей, еще 5 миллионов – на расходные материалы.

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Добавим, всего за 9 месяцев этого года серьезных преступлений и нарушений общественного порядка допущено не было. В Псковской области за этот период было зарегистрировано 6158 преступлений, из них раскрыто – 3882.

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