Псковские яхтсмены на средства выигранного гранта купят пять новых парусов

Региональная общественная организация «Псковская парусная регата» на средства гранта администрации Псковской области приобретет пять новых парусов. О поддержке общественно-значимых проектов речь шла 29 октября в пресс-центре «Псковской правды».

- Родители сами решили построить пять яхт, на которых смогут тренироваться дети, поскольку нам не хватало качественной матчасти, - рассказал представитель организации Сергей Оверкин. Эти яхты прослужат по двадцать лет. Но паруса на них очень плохие, старые. У нас была мечта - новые паруса. Проект «Белые паруса» поддержала администрация Псковской области. Благодаря гранту, у нас будут пять новых парусов и с ними будем стараться занимать первые места на соревнованиях.