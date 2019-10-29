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Общество

Псковские яхтсмены на средства выигранного гранта купят пять новых парусов

29 октября 2019 года, 12:11

Региональная общественная организация «Псковская парусная регата» на средства гранта администрации Псковской области приобретет пять новых парусов. О поддержке общественно-значимых проектов речь шла 29 октября в пресс-центре «Псковской правды». 

- Родители сами решили построить пять яхт, на которых смогут тренироваться дети, поскольку нам не хватало качественной матчасти, - рассказал представитель организации Сергей Оверкин. Эти яхты  прослужат по  двадцать лет. Но паруса на них очень плохие, старые. У нас была мечта - новые паруса. Проект «Белые паруса» поддержала администрация Псковской области. Благодаря гранту, у нас будут пять новых парусов и с ними будем стараться занимать первые места на соревнованиях.

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На деньги гранта спортсмены смогут купить и другое оборудование для яхт. Также в рамках проекта запланированы мероприятия, которые популяризируют развитие этого вида спорта в области. 

- В Себеже и Палкино есть большие озера, которые позволяют ходить на яхтах, - добавил Сергей Оверкин. -  В этих районах есть энтузиасты. Мы хотим, чтобы этот вид спорта развивался в области. Конкуренция всегда способствует росту результатов. 

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