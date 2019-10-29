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Общество

Псковская «Зоозащита» выиграла грант и установит ещё девять вольеров для собак

29 октября 2019 года, 12:04

Региональная общественная организация «Зоозащита», занимающаяся помощью бездомным животным, выиграла грант областной организации. Проект, получивший поддержку, носит название«Дом с хвостом». Благодаря гранту, «Зоозащита» получит возможность установить еще 9 вольеров, где будут содержать собак, а потом пристраивать их хозяевам. 

- Мы, убирая из города бездомных животных, делаем город красивее и безопаснее. Даже туристы заметили, что из привокзального района исчезли собаки-попрошайки, - сказала сотрудник организации Вера Короткова. - Псковская область по отношению к бездомным животным лучшая на северо-западе, и это благодаря поддержке областной администрации.

О проектах, получивших поддержку администрации Псковской области речь шла 29 октября в пресс-центре «Псковской правды».

- Если к нам придут сильные мужчины и помогут в сборке и установке вольеров, мы будем очень благодарны, - добавила Вера Короткова. -  Оборудование купим благодаря средствам гранта.

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