Виктор Степанов о работе «Экопрома»: Контейнеров хотелось бы больше, но движение вперёд есть

«Движение вперёд есть», - так прокомментировал работу компании «Экопром» глава Порховского района Виктор Степанов.

По его словам, с приходом на этот рынок регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области появились новые контейнеры.

«Контейнеров хотелось бы больше и свалок несанкционированных еще достаточно. Но так или иначе, а движение вперед есть», - подчеркнул он.

Виктор Степанов сообщил, что у руководства района и у его жителей есть понимание, что для реализации реформы нужно время.

«Район мусором не зарос, значит, работа ведется. Вот если бы у нас здесь горы мусора стояли и контейнеры были переполнены — тогда можно было бы говорить, что реформа провалилась», - отметил глава района.

Напомним, что компания «Экопром» в Псковской области обслуживает более полумиллиона человек.