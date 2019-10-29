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Культура

На семинар «Дети и традиционная народная культура» приглашают жителей Псковской области

29 октября 2019 года, 12:00

Жителей Псковской области приглашают принять участие во всероссийском семинаре «Дети и традиционная народная культура», который пройдёт с 14 по 15 декабря в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества

Семинар будет интересен работникам культуры, методистам, руководителям фольклорных коллективов и студентам по народным исполнительским традициям. По окончании семинара слушателям выдается сертификат Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

Чтобы стать участником семинара, необходимо заполнить и отправить анкету-заявку по адресу info@folkcentr.ru с пометкой «Дети и традиционная культура» не позднее 25 ноября.

Больше информации о семинаре на этом сайте.

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