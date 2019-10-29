Ревнивый пскович, бросивший ведро в лицо своей сожительнице, предстанет перед судом

Пскович, кинувший ведром в сожительницу, ожидает суда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, в начале сентября этого в доме в псковской деревне Верхолино 35-летний пскович выпивал со своей сожительницей. В ходе застолья между ними из-за ревности вспыхнула ссора. В порыве гнева мужчина схватил собутыльницу за руку, но на вырвалась и выскочила на улицу. Злоумышленник вышел вслед за неё, схватил висящее на заборе ведро и бросил в женщину. Хозяйственный инвентарь попал ей прямо в лице. В результате сожительница получила ссадины лица и рук.

Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.