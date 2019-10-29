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Общество

Более 760 жителей Псковской области поборются за миллионный грант на конкурсе «Лидеры России»

29 октября 2019 года, 10:10

233 830 заявок поступило из всех регионов России и 68 стран мира на конкурс управленцев «Лидеры России», 763 из них – от Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

«Такие результаты говорят о росте интереса к «Лидерам России». Наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада», – рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Первое место рейтинга активного федеральных округов по числу поданных заявок занимает Центральный (34,94%), на втором – Приволжский (17,94%), на третьем – Северо-Западный (12,55%).

Для оценки потенциала участников в дистанционном этапе будут использованы тесты, разбитые на блоки:

С 28по 30 октября – тест интеллектуальных способностей (вербальные способности, числовые способности, абстрактное мышление);

С 4 по 7 ноября – тест общих знаний (география, история, культура, литература, обществознание);

С 8 по 10 ноября – тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости;

С 18 по 20 ноября – тест управленческого потенциала;

С 25 по 27 ноября – тест управленческой готовности.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Напомним, «Лидеры России 2020» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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