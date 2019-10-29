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Культура

Вещи, собранные на фестивале «Тёплая мода», передадут детям из Палкинского района

29 октября 2019 года, 09:58

В субботу, 9 ноября, в Пскове состоится второй областной фестиваль ремесленной культуры «Тёплая мода» на тему «Во всех ты, душечка, нарядах хороша». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В программе фестиваля ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества с продукцией ручной работы, презентации выставочных экспозиций учреждений культуры муниципальных образований и индивидуальных мастеров по теме фестиваля, показ одежды и аксессуаров, мастер-шоу и мастер-классы по традиционным ремеслам и современным видам декоративно-прикладного творчества, выступление творческих коллективов. Желающие смогут принять участие в благотворительной акции «Подари тепло ребёнку».

Участниками фестиваля могут стать мастера, работающие в различных техниках: вязания, валяния из шерсти, мастера, занимающиеся обработкой меха, художники-дизайнеры и мастера народного творчества.

Собранные теплые вещи передадут детям из нуждающихся семей Палкинского района.

Подробная информация по телефонам: 8(112)62-23-34, 8(112)66-17-49.

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