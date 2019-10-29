Из-за осадков жителей Псковской области просят быть внимательными на дорогах

Предстоящее ухудшение погоды может осложнить ситуацию на дорогах Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В связи с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, водителям и пешеходам следует быть максимально бдительными и осторожными. Всем участникам дорожного движения нужно строго соблюдать правила дорожного движения.

«Избегайте резких маневров, строго следуйте предписаниям дорожных знаков, соблюдайте дистанцию до впереди движущихся автомобилей», - призывают стражи порядка.

Напомним, 27 октября на Псковскую область обрушился разрушительный ураган. Ветер ломал деревья, выбивал балконные двери, срывал рекламные щиты и светофоры.