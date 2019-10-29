Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Из-за осадков жителей Псковской области просят быть внимательными на дорогах

29 октября 2019 года, 09:28

Предстоящее ухудшение погоды может осложнить ситуацию на дорогах Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В связи с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, водителям и пешеходам следует быть максимально бдительными и осторожными. Всем участникам дорожного движения нужно строго соблюдать правила дорожного движения.

«Избегайте резких маневров, строго следуйте предписаниям дорожных знаков, соблюдайте дистанцию до впереди движущихся автомобилей», - призывают стражи порядка.

Напомним, 27 октября на Псковскую область обрушился разрушительный ураган. Ветер ломал деревья, выбивал балконные двери, срывал рекламные щиты и светофоры.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские яхтсмены на средства выигранного гранта купят пять новых парусов
Псковская «Зоозащита» выиграла грант и установит ещё девять вольеров для собак
На семинар «Дети и традиционная народная культура» приглашают жителей Псковской области
В Пыталовском районе для детей, выращивающих цветы, купят инвентарь и теплицы
Виктор Степанов о работе «Экопрома»: Контейнеров хотелось бы больше, но движение вперёд есть
В Твери задержали женщину, которая украла у пожилой псковички 770 тысяч рублей (ФОТО)
Tele2 приглашает псковичей на лекцию бегуна Александра Кузьмина о создании личного бренда
Ревнивый пскович, бросивший ведро в лицо своей сожительнице, предстанет перед судом
Более 760 жителей Псковской области поборются за миллионный грант на конкурсе «Лидеры России»

Комментарии

Авторизация
No comments
Контейнер под замок

Общество / Коммуналка
29 октября 12:42

Контейнер под замок

Как платить за вывоз мусора собственнику нескольких квартир, обязан ли «Экопром» выдавать мусорные мешки и что делать с долгом в квитанции
В воображаемом саду

Общество / Образование
29 октября 11:42

В воображаемом саду

Французские художницы вместе с псковскими школьниками создали уникальный 10- метровый рисунок (ФОТО)
Псковские школьники разработают проекты в помощь предпринимателям

Общество / Образование
25 октября 16:28

Псковские школьники разработают проекты в помощь предпринимателям

200 талантливых детей из Пскова, Великих Лук и соседней Беларуси объединились на две недели