Василий Осипов: Ликвидация последствий стихий в Псковской области выходит на завершающий этап

«Все структуры для ликвидации последствий стихии сработали своевременно и оперативно», - заявил 28 октября вице-губернатор Псковской области Василий Осипов на заседании регионального штаба по безопасности электроснабжения.

Накануне вечером в регионе резкое усиление ветра до 30 метров в секунду повлекло за собой многочисленные обрывы линий электропередачи, обрушение большого количества деревьев. По словам вице-губернатора, особо пострадал север области и его центр.

«Можно сказать, что работы по ликвидации последствий выходят на завершающий этап. Мы прогнозируем, что к утру вторника эти работы будут максимально завершены», - отметил Василий Осипов.