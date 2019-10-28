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Общество

Василий Осипов: Ликвидация последствий стихий в Псковской области выходит на завершающий этап

28 октября 2019 года, 19:59

«Все структуры для ликвидации последствий стихии сработали своевременно и оперативно», - заявил 28 октября вице-губернатор Псковской области Василий Осипов на заседании регионального штаба по безопасности электроснабжения.

Накануне вечером в регионе резкое усиление ветра до 30 метров в секунду повлекло за собой многочисленные обрывы линий электропередачи, обрушение большого количества деревьев. По словам вице-губернатора, особо пострадал север области и его центр.

«Можно сказать, что работы по ликвидации последствий выходят на завершающий этап. Мы прогнозируем, что к утру вторника эти работы будут максимально завершены», - отметил Василий Осипов.

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К восстановлению электроснабжения специалисты приступили сразу после удара стихии, в ночь на 28 октября. Работы осложняла сложная метеорологическая обстановка. Подходы к линиям были затруднены из-за большого количества поваленных деревьев.

На устранение последствий стихии привлекались 147 бригад в составе 339 человек и 153 единицы специальной техники.

Восстановительные работы в регионе продолжатся до конца дня 28 октября.

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