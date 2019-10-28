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Досуг

Дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики в Псковской области 29 октября

28 октября 2019 года, 17:23

Во вторник, 29 октября, на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Ветер, преимущественно северо-западных направлений, будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Максимальная температура днём – до 5 градусов тепла.

Атмосферное давление низкое – 755 мм рт. ст.

Напомним, 27 октября Псковская область стала жертвой штормового ветра. Стихия приподнимала крыши с домов, валила деревья на автомобили, роняла строительные конструкции и дорожные знаки.

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