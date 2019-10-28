Обзор самых заметных событий прошлой недели составили псковские журналисты

Журналисты Псковского агентства информации опубликовали свежий обзор наиболее заметных событий, произошедших в регионе на минувшей неделе.

Так, 23 октября глава региона Михаил Ведерников подписал постановление об увеличении времени продажи алкоголя в Псковской области. Теперь спиртное будут продавать с 10.00 до 22.00. Предполагается, что эти изменения позволят легальным магазинам стать конкурентоспособными по отношению к «наливайками».

24 октября председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов оставил пост секретаря Псковского регионального отделения партии «ЕР». Новым лидером реготделения партии стал депутат Госдумы Александр Козловский. Александр Котов заверил, что продолжит работу в партии и будет по возможности помогать новому секретарю.

Также на прошлой неделе решение сложить мандат принял первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Свои действия он связал с высокой занятостью на посту председателя Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Псковской области.

Кроме того, благодаря работе Великолукского агрохолдинга Псковская область увеличила объём производства сыра и сырной продукции на 2,2% и разместилась на 13-м месте в топ-20 субъектов России по итогам января – августа 2019 года.