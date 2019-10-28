Врач псковской детской больницы Наталья Егорова поборется за статуэтку «Народного признания»

Заведующая круглосуточным паллиативным постом Детской областной больницы Наталья Егорова претендует на премию «Народное признание – 2019». На соискание награды в номинации «Призвание» врача выдвинула газета «Псковская правда», пишет Псковское агентство информации .

В нынешнем году псковского врача, выхаживающего тяжелобольных детей, наградили в Кремле. Заведующая круглосуточным паллиативным постом Детской областной клинической больницы Наталья Егорова в апреле получила всероссийскую премию «Родительское спасибо» — статуэтку в виде колонны, увенчанной красным сердцем, которую ей вручила актриса Любовь Толкалина.

Пост паллиативной помощи открыт в Пскове в 2013 году. Сначала в детской областной больнице появилось неврологическое отделение, потом увидели необходимость в открытии поста.

Силы Наталья Яковлевна черпает в ситуациях, когда кому-то из детей удается восстановиться после тяжелых травм. Еще один источник вдохновения — положительное отношение родителей, которые готовы учиться и помогать.

«Без родительской помощи лечение и восстановление таких детей просто невозможно, — убеждена Наталья Яковлевна. — И вы же понимаете, что я работаю в коллективе. Это имеет очень большое значение — меня поддерживают коллеги, помогают».