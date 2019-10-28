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Общество

Врач псковской детской больницы Наталья Егорова поборется за статуэтку «Народного признания»

28 октября 2019 года, 16:47

Заведующая круглосуточным паллиативным постом Детской областной больницы Наталья Егорова претендует на премию «Народное признание – 2019». На соискание награды в номинации «Призвание» врача выдвинула газета «Псковская правда», пишет Псковское агентство информации.

Врач псковской детской больницы Наталья Егорова поборется за статуэтку «Народного признания»
Врач псковской детской больницы претендует на «Народное признание».
Фото Дарьи Хватковой.
В нынешнем году псковского врача, выхаживающего тяжелобольных детей, наградили в Кремле. Заведующая круглосуточным паллиативным постом Детской областной клинической больницы Наталья Егорова в апреле получила всероссийскую премию «Родительское спасибо» — статуэтку в виде колонны, увенчанной красным сердцем, которую ей вручила актриса Любовь Толкалина.

Пост паллиативной помощи открыт в Пскове в 2013 году. Сначала в детской областной больнице появилось неврологическое отделение, потом увидели необходимость в открытии поста.

Силы Наталья Яковлевна черпает в ситуациях, когда кому-то из детей удается восстановиться после тяжелых травм. Еще один источник вдохновения — положительное отношение родителей, которые готовы учиться и помогать.

«Без родительской помощи лечение и восстановление таких детей просто невозможно, — убеждена Наталья Яковлевна. — И вы же понимаете, что я работаю в коллективе. Это имеет очень большое значение — меня поддерживают коллеги, помогают».

Врач псковской детской больницы Наталья Егорова поборется за статуэтку «Народного признания»
Напомним, премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В 2019 году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

Подробная информация о номинация и правилах участия доступна по этой ссылке.

Отметим, что заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 5 декабря.

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