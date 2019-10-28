Елизавета Лещенко из Опочки победила на Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению

Школьницы из Невеля и Опочки стали победителями 22-й Всероссийской олимпиады по школьному краеведению, которая проводится уже не первый год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По результатам первого тура в Москву из Псковской области пригласили Елизавету Лещенко из Невеля и Анастасию Семенова из Опочки.

По итогам всех конкурсов девушка из Опочки стала абсолютным победителем Всероссийской олимпиады на секции «Летопись родного края». Её наградили дипломом первой степени и ценным подарком. Елизавета Лещенко заняла третье место на секции «Военная история».

Юные краеведы стали участниками мастер-классов, круглых столов и экскурсий. Школьники участвовали в конкурсе эрудитов, а после посещения музеев написали мини-исследовательскую работу.