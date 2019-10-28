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Происшествия

Интернет-мошенники оставили псковичку без денег и музыкального процессора

28 октября 2019 года, 15:02

Мошенники оставили жительницу Пскова без денег и заказанного товара. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

25 октября в областном центре 36-летняя псковичка на одном из интернет-сайтов заинтересовалась объявлением о продаже музыкального процессора. Они с продавцом договорились о сделке по купле-продаже товара.

Псковичка перевела на указанный счет предоплату в 6500 рублей. Однако, заказанную аппаратуру она так и не получила. После того, как деньги были отправлены, контакт перестал выходить с ней на связь.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Идёт проверка.

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