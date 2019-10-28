Опубликованы имена победителей чемпионата Пскова по греко-римской борьбе

В минувшую субботу в Пскове состоялся чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе, участниками которых стали более 100 спортсменов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли Кирилл Чудов (школа №2), Алексей Баронэ (школа №12), Ярослав Борисенко (школа №10), Игорь Морской (школа №22), Андрей Баронэ (школа №12), Руслан Евстегнеев (школа №22), Богдан Иванов (технический лицей), Семен Болотов (школа №21), Михаил Матвеев (школа №4), Александр Луппо (технический лицей), Владимир Сергеев (школа №20), Менги Дончак (76 дивизия ВДВ), Ибрагим Османов (псковский филиал академии ФСИН), Ян Иванов (ФГРБ), Дмитрий Горобец (центр спортивной подготовки).

По результатам соревнований сформирована сборная команда для участия в региональных и Всероссийских соревнованиях.