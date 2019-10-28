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Общество

Сотня трудных подростков со всей Псковской области участвуют в проекте «Поверь в себя»

28 октября 2019 года, 14:36

Более 100 школьников станут участниками Псковского детского форума и проекта «Поверь в себя» в печорском лагере «Стремительный». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По итогам смены будет сформирован детский общественный совет, в который войдут школьники от 14 до 17 лет. Активные ребята проведут профилактическую работу со своими.

На территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе уже стартовал проект «Поверь в себя» для трудных подростков из Пскова, Великих Лук, Псковского, Печорского, Опочецкого, Невельского и Островского районов.

В течение четырёх дней со школьниками по специально разработанной программе будут работать два десятка волонтеров и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

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