Два человека пострадали во время урагана в Пскове

От воскресного урагана 27 октября в Пскове пострадало два человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Пик урагана пришелся на семь часов вечера. В это время дня порывы ветра достигали 19 метров в секунду. Некоторые городские районы остались без света из-за повреждений линий электропередач. Около 22.30 ветер стих, и количество сообщений о последствиях стихии уменьшилось.

«Большая часть домов, оставшихся без электричества, пришлась на частный сектор», - сообщил председатель Комитета ГО и ЧС городской администрации Владимир Воробьев.

Сейчас известно о сорока поваленных ветром деревьях. Пять из них при падении повредили автомобили, четыре дерева рухнули на сети газоснабжения, одно дерево упало на территории школы, около двадцати – обрушились на автодороги, а возле Мирожского монастыря упала опора линии электропередачи.