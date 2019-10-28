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Происшествия

Два человека пострадали во время урагана в Пскове

28 октября 2019 года, 14:13

От воскресного урагана 27 октября в Пскове пострадало два человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Пик урагана пришелся на семь часов вечера. В это время дня порывы ветра достигали 19 метров в секунду. Некоторые городские районы остались без света из-за повреждений линий электропередач. Около 22.30 ветер стих, и количество сообщений о последствиях стихии уменьшилось.

«Большая часть домов, оставшихся без электричества, пришлась на частный сектор», - сообщил председатель Комитета ГО и ЧС городской администрации Владимир Воробьев.

Сейчас известно о сорока поваленных ветром деревьях. Пять из них при падении повредили автомобили, четыре дерева рухнули на сети газоснабжения, одно дерево упало на территории школы, около двадцати – обрушились на автодороги, а возле Мирожского монастыря упала опора линии электропередачи.

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Начальник УГХ Николай Баринов заверил, что ветки, баннеры, рекламные вывески уже ликвидирован. Мелкий мусор будет убран в течение пары дней.

«В течение двух дней город придёт в обычный ритм жизни», - сказал Владимир Воробьев.

В разговоре с корреспондентом «Псковской правды» начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова заявила, что такого ветра в Пскове не было 20 лет.

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