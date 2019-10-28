Псковские спасатели помогли распилить упавшие после урагана деревья на федеральной трассе и четырех городских улицах

ГУ МЧС по Псковской области продолжает работать в режиме повышенной готовности, введённом 27 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели оказывали помощь коммунальным службам в уборке и распиловке деревьев на трассе Р-23 (федеральная автодорога из Санкт-Петербурга, проходящая через всю Псковскую область) и в самом Пскове на улицах Гремячей, Кузнецкой, Луговой и Мирожской.

Напомним, воскресным вечером 27 октября усиление ветра на севере Псковской области достигло 21-24 метров в секунду.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей страничке в «Инстаграм» призвал жителей быть бдительными и острожными во время разгула стихии.

Очевидцы безостановочно делятся в социальных сетях фотографиями разрушительного ветра. «Псковская правда» собирает подборку снимков, которая постоянно обновляется.

Отметим, глава «Россетей» лично контролирует восстановление электроснабжения в районах Псковской области