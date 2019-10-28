Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Псковские спасатели помогли распилить упавшие после урагана деревья на федеральной трассе и четырех городских улицах

28 октября 2019 года, 11:51

ГУ МЧС по Псковской области продолжает работать в режиме повышенной готовности, введённом 27 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели оказывали помощь коммунальным службам в уборке и распиловке деревьев на трассе Р-23 (федеральная автодорога из Санкт-Петербурга, проходящая через всю Псковскую область) и в самом Пскове на улицах Гремячей, Кузнецкой, Луговой и Мирожской.

Напомним, воскресным вечером 27 октября усиление ветра на севере Псковской области достигло 21-24 метров в секунду.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей страничке в «Инстаграм» призвал жителей быть бдительными и острожными во время разгула стихии.

Очевидцы безостановочно делятся в социальных сетях фотографиями разрушительного ветра. «Псковская правда» собирает подборку снимков, которая постоянно обновляется.

Отметим, глава «Россетей» лично контролирует восстановление электроснабжения в районах Псковской области

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сразу три аварии произошли за один час из-за ураганного ветра в Пскове
Стало известно, какую работу предложат псковичам на очередной ярмарке вакансий
Очевидцы делятся в соцсетях фотографиями разрушительного ветра в Псковской области (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Глава «Россетей» лично контролирует восстановление электроснабжения в районах Псковской области
В 50 населённых пунктах Псковской области восстановили нормальное электроснабжение
Обходите деревья стороной: псковичам напомнили, как вести себя при сильном ветре
Последствия сильнейшего дождя и ураганного ветра устраняют в Псковской области
Михаил Ведерников призвал к осторожности во время стихии
Полицейские поймали водителей, повторно севших за руль пьяными

Комментарии

Авторизация
No comments
Выжила в чаще

Происшествия
10 октября 09:28

Выжила в чаще

Неделю без еды провела бабушка в гдовских лесах, спасаясь песнями
Не вынес тяжести

Происшествия / ЧП
8 октября 13:01

Не вынес тяжести

В Псковской области каждый седьмой мост может оказаться опасным
Смертельная тренировка

Происшествия / ЧП
4 октября 18:05

Смертельная тренировка

10-летний великолучанин погиб, тренируясь на велосипеде на дороге. Потому что доехать до велоцентра непросто